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Названы условия для запуска всех видов транспорта в РФ 

Павел Тиунов 1 час назад
Названы условия для запуска всех видов транспорта в РФ
Фото: ТАСС
Эксперты Роспотребнадзора разработали список требований, которые должны быть соблюдены перевозчиками для возобновления деятельности на фоне пандемии. В перечне — контроль температуры пассажиров, масочный режим, соблюдение социальной дистанции и т.д., говорится на сайте ведомства.
Эксперты отмечают, что рекомендации касаются организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте.
Требования были разработаны, учитывая текущую ситуацию в России, где до сих ор сохраняются риски распространения коронавирусной инфекции.
«Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования», — говорится в сообщении.
При этом авиаперевозчикам при возобновлении маршрутов внутри России рекомендуется учитывать действующие ограничительные меры в российских регионах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава «Аэрофлота» попросил президента России Владимира Путина посодействовать в отмене обязательного двухнедельного карантина, который введен в регионах для приезжих из Москвы пассажиров. По его словам, действующие ограничения сильно усложняют процесс авиаперевозок.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Аэрофлот , Роспотребнадзор
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