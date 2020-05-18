Названы условия для запуска всех видов транспорта в РФ 

Все новости на карте

Эксперты Роспотребнадзора разработали список требований, которые должны быть соблюдены перевозчиками для возобновления деятельности на фоне пандемии. В перечне — контроль температуры пассажиров, масочный режим, соблюдение социальной дистанции и т.д., говорится на сайте ведомства.

Эксперты отмечают, что рекомендации касаются организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте.

Требования были разработаны, учитывая текущую ситуацию в России, где до сих ор сохраняются риски распространения коронавирусной инфекции.

«Общими являются такие требования, как обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования», — говорится в сообщении.

При этом авиаперевозчикам при возобновлении маршрутов внутри России рекомендуется учитывать действующие ограничительные меры в российских регионах.