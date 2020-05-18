В России прививку от коронавируса начали делать добровольцам 

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Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от нового коронавируса начали испытывать на россиянах-добровольцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».

«В условиях чрезвычайной ситуации, которая фактически сейчас существует, в условиях пандемии проводятся испытания на очень небольшом количестве добровольцев», — заявил Гинцбург.

По его словам, сейчас ученые получают разрешение на гражданский оборот препарата.

Он подчеркнул, что в процессе гражданского оборота продолжится наблюдение за свойствами и эффективностью вакцины.

Как писал «Рамблер», ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса могут появиться в России ближе к концу июля.

По словам министра, клинические испытания вакцин стартуют в июне. Во время этих испытаний станет понятно, когда вакцины начнут изучать непосредственно в практическом применении. Предварительные результаты испытаний, по его словам, оказались обнадеживающими.

В центре «Вектор» объявляли о планах зарегистрировать вакцину в сентябре.