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В России прививку от коронавируса начали делать добровольцам 

Мария Иванова и ещё 2 1 час назад
В России прививку от коронавируса начали делать добровольцам
Фото: ТАСС
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от нового коронавируса начали испытывать на россиянах-добровольцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».
«В условиях чрезвычайной ситуации, которая фактически сейчас существует, в условиях пандемии проводятся испытания на очень небольшом количестве добровольцев», — заявил Гинцбург.
По его словам, сейчас ученые получают разрешение на гражданский оборот препарата.
Он подчеркнул, что в процессе гражданского оборота продолжится наблюдение за свойствами и эффективностью вакцины.
Как писал «Рамблер», ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса могут появиться в России ближе к концу июля.
По словам министра, клинические испытания вакцин стартуют в июне. Во время этих испытаний станет понятно, когда вакцины начнут изучать непосредственно в практическом применении. Предварительные результаты испытаний, по его словам, оказались обнадеживающими.
В центре «Вектор» объявляли о планах зарегистрировать вакцину в сентябре.
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Общество , Александр Гинцбург , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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