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Раскрыто отношение россиян к «удалёнке» 

Мир новостей 46 минут назад
Раскрыто отношение россиян к «удалёнке»
Фото: Pixabay.com
Большая часть из тех, кто нигде не трудится, живут в селах и небольших городах, население которых меньше 100 тысяч человек. В группу неработающих в ходе опроса попали и те, кто не трудился до пандемии (учащиеся, пенсионеры), так и потерявшие возможность работать из-за введенных ограничений. 16% респондентов заявили, что перешли на удаленный режим работы (в основном это москвичи и петербуржцы), 2% и до этого имели такую форму занятости. 27% сообщили, что по-прежнему трудятся в офисе или на предприятии.
Больше половины работающих на «удалёнке» (61%) недовольны таким режимом. Почти треть из них (30%) сказали, что их работа требует прямого контакта с людьми, 15% не могут дома сосредоточиться, 11% не способны в домашних условиях работать с полной отдачей. Каждый десятый респондент признался, что устал сидеть дома, 9% заявили, что им комфортнее трудиться в коллективе.
О том, что выполнять работу из дома им нравится, рассказали 36% опрошенных. Среди плюсов такого способа занятости они назвали отсутствие необходимости тратить время на дорогу (31%), гибкий график работы (26%), более комфортная домашняя обстановка (17%).
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