В Москве скончался один из старейших священнослужителей 

В возрасте 87 лет ушел из жизни почетный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в подмосковном Бабушкине Николай Дятлов. Его смерть никак не связана с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Причина смерти одного из старейших столичных священников — возраст и тяжелая болезнь, с которой Дятлов боролся на протяжении многих лет.

Николай Дятлов начал служить в бабушкинском храме в 1973 году. Спустя 17 лет его назначили настоятелем религиозного учреждения. Через ещё 27 лет Дятлова освободили от должности, сделав его почетным настоятелем.

Зимой, как сообщал «Рамблер», скончался протоиерей Всеволод Чаплин . Священнослужитель много лет страдал астмой и сахарным диабетом, что, по словам его друзей, мешало ему работать «с полной самоотдачей».

26 января Чаплин провел службу в храме Святого Феодора Студита у Никитских ворот в Москве, после чего вышел на улицу и сел на лавочку отдохнуть. Причиной смерти была признана внезапная остановка сердца. Священнику было 52 года.