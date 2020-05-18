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В Москве скончался один из старейших священнослужителей 

Павел Тиунов и ещё 9 1 час назад
В Москве скончался один из старейших священнослужителей
Фото: ТАСС
В возрасте 87 лет ушел из жизни почетный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в подмосковном Бабушкине Николай Дятлов. Его смерть никак не связана с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Причина смерти одного из старейших столичных священников — возраст и тяжелая болезнь, с которой Дятлов боролся на протяжении многих лет.
Николай Дятлов начал служить в бабушкинском храме в 1973 году. Спустя 17 лет его назначили настоятелем религиозного учреждения. Через ещё 27 лет Дятлова освободили от должности, сделав его почетным настоятелем.
Зимой, как сообщал «Рамблер», скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Священнослужитель много лет страдал астмой и сахарным диабетом, что, по словам его друзей, мешало ему работать «с полной самоотдачей».
26 января Чаплин провел службу в храме Святого Феодора Студита у Никитских ворот в Москве, после чего вышел на улицу и сел на лавочку отдохнуть. Причиной смерти была признана внезапная остановка сердца. Священнику было 52 года.
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Общество , Всеволод Чаплин , РИА Новости , Бабушкин , Москва
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