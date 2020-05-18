В Крыму приняли решение по летним лагерям 

Летом 2020 года в Крыму летние пришкольные лагеря открывать запрещено, заявила глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Её слова цитирует РИА Новости.

Заявление прозвучало на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Пеньковская отметила, что руководству крымских школ не стоит готовиться к проведению очередной летней оздоровительной кампании на базе образовательных учреждений. Из-за пандемии коронавируса в надзорном ведомстве приняли решение исключить на грядущее лето этот вариант детского отдыха.

«Пришкольные летние лагеря в этом сезоне работать не будут», — заявила глава крымского Роспотребнадзора.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Кемеровской области было принято решение, что на сезон 2020 года летние лагеря будут принимать на отдых только детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.