Чиновницу уволили за COVID в интернате

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Руководитель департамента социального развития Смоленской области Татьяна Конашенкова уволена после вспышки коронавируса в геронтологическом центре "Вишенки". Об этом сообщил глава региона Алексей Островский на совещании, посвященной анализу ситуации в центре.

По данным оперативного штаба, COVID-19 в "Вишенках" подтвержден у 62 человек: 52 сотрудников и 10 пациентов центра. 40 инфицированных находятся в больницах.

— Учреждение полностью обеспечено всеми необходимыми средствами защиты, с 20 мая для питания пожилых людей планируется использовать только одноразовую посуду, — рассказали в штабе. Всего в "Вишенках" живут 464 старика.

Курировавшая социальные учреждения Татьяна Конашенкова лишилась должности за ненадлежащее наблюдение за их состоянием, рассказал Алексей Островский . Другой причиной стало отсутствие взаимопонимания с общественными организациями. Новым руководителем департамента назначена Елена Романова