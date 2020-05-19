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Глава смоленского департамента уволена за COVID в интернате 

Российская Газета и ещё 13 1 час назад
Чиновницу уволили за COVID в интернате
Фото: РИА Новости
Руководитель департамента социального развития Смоленской области Татьяна Конашенкова уволена после вспышки коронавируса в геронтологическом центре "Вишенки". Об этом сообщил глава региона Алексей Островский на совещании, посвященной анализу ситуации в центре.
По данным оперативного штаба, COVID-19 в "Вишенках" подтвержден у 62 человек: 52 сотрудников и 10 пациентов центра. 40 инфицированных находятся в больницах.
— Учреждение полностью обеспечено всеми необходимыми средствами защиты, с 20 мая для питания пожилых людей планируется использовать только одноразовую посуду, — рассказали в штабе. Всего в "Вишенках" живут 464 старика.
Курировавшая социальные учреждения Татьяна Конашенкова лишилась должности за ненадлежащее наблюдение за их состоянием, рассказал Алексей Островский. Другой причиной стало отсутствие взаимопонимания с общественными организациями. Новым руководителем департамента назначена Елена Романова.
— Я очень рассчитываю, что она будет внимательно следить за работой учреждений соцзащиты, обращаться с пожилыми людьми, как со своими родными бабушками и дедушками, а также выстроит эффективную работу с ветеранскими и другими общественными организациями нашей области. — напутствовал ее губернатор.
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Комментарии
Общество , Новости Москвы , Алексей Островский , Елена Романова , Смоленская Область
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