МГУ будет проводить защиты диссертаций онлайн 

"МГУ имени М. В. Ломоносова принял решение о внедрении в вузе системы проведения защит диссертаций в удаленном интерактивном режиме с использованием современных дистанционных онлайн-технологий. Для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нормативные документы о введении нового порядка защит диссертаций в МГУ утвердил ректор, академик Виктор Садовничий

Уточняется, что речь идет о публичных защитах диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, авторам которых, в случае успешной защиты, присуждаются степени и выдаются дипломы обладателей ученых степеней Московского университета установленного государственного образца.

"Решение о начале апробации новой дистанционной процедуры защит диссертаций возобновит процесс подготовки научных кадров, приостановленный по всей стране в части присуждения ученых степеней в связи с наложенными ограничениями. Опыт МГУ в этом направлении позволит наладить функционирование единой системы научной аттестации России в непростых условиях, вызванных пандемией", — приводит пресс-служба слова Садовничего.

В 2016 году, на основании изменений, внесенных в федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике", МГУ получил право самостоятельного присуждения ученых степеней в РФ и стал первым вузом страны, разработавшим и организовавшим собственную систему присуждения. За время реализации этого права университетом усовершенствована необходимая нормативная база, состоялось более 1,2 тысячи защит диссертаций и выдано более тысячи дипломов кандидата и доктора наук МГУ.