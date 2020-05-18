Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МГУ будет проводить защиты диссертаций онлайн 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
МГУ будет проводить защиты диссертаций онлайн
Фото: РИА Новости
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова внедрит систему защиты диссертаций в удаленном режиме, для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение, сообщает пресс-служба вуза.
"МГУ имени М. В. Ломоносова принял решение о внедрении в вузе системы проведения защит диссертаций в удаленном интерактивном режиме с использованием современных дистанционных онлайн-технологий. Для этого университет разрабатывает собственное технологическое решение", — говорится в сообщении.
Отмечается, что нормативные документы о введении нового порядка защит диссертаций в МГУ утвердил ректор, академик Виктор Садовничий.
Уточняется, что речь идет о публичных защитах диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, авторам которых, в случае успешной защиты, присуждаются степени и выдаются дипломы обладателей ученых степеней Московского университета установленного государственного образца.
"Решение о начале апробации новой дистанционной процедуры защит диссертаций возобновит процесс подготовки научных кадров, приостановленный по всей стране в части присуждения ученых степеней в связи с наложенными ограничениями. Опыт МГУ в этом направлении позволит наладить функционирование единой системы научной аттестации России в непростых условиях, вызванных пандемией", — приводит пресс-служба слова Садовничего.
В 2016 году, на основании изменений, внесенных в федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике", МГУ получил право самостоятельного присуждения ученых степеней в РФ и стал первым вузом страны, разработавшим и организовавшим собственную систему присуждения. За время реализации этого права университетом усовершенствована необходимая нормативная база, состоялось более 1,2 тысячи защит диссертаций и выдано более тысячи дипломов кандидата и доктора наук МГУ.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Последние новости
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Комментарии
Общество , Виктор Садовничий , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве приостановили городские проекты
В Москве приостановили городские проекты
В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже…
В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже…
Назван срок потепления в России
Назван срок потепления в России
«Русские — безмозглые неряхи»
«Русские — безмозглые неряхи»
Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений в США
Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений в США
Видео
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
01:21
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
Происшествия
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
00:34
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
Происшествия
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
00:16
Опубликовано видео задержания похитивших мужчину рэкетиров
Происшествия
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
00:53
Появилось видео «коридора позора» в Бельгии
В мире
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
01:00
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Происшествия
Дозаправка российских истребителей попала на видео
00:30
Дозаправка российских истребителей попала на видео
Армия
Новый памятник Петру Первому попал на видео
02:53
Новый памятник Петру Первому попал на видео
Общество
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
02:46
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
Общество
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение