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Познер раскритиковал западные СМИ из-за фейков о COVID-19 в РФ 

Артём Кульша и ещё 2 41 минуту назад
Познер обрушился на западные СМИ
Фото: РИА Новости
Российским средствам массовой информации не следовало опускаться до уровня западных. Об этом журналист Владимир Познер заявил в эфире Первого канала.
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Вчера, как сообщал «Рамблер», на Первом канале был показан очередной эпизод шоу Познера под названием «Познер». В ходе него журналист прокомментировал публикации западных СМИ о якобы имеющем место в России занижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
Познер назвал соответствующие публикации мерзкими, а их авторов — «так сказать, противниками» России. При этом он обратил внимание на то, что в ответ западным СМИ российские стали писать о том, сколь плохо обстоят дела с распространением коронавирусной инфекции в США, Италии и Испании. Познер выразил уверенность, что российской прессе не следовало опускаться до уровня западной.
«Почему бы просто презрительно не проигнорировать это?» — задался он вопросом.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,7 миллиона человек. В России число заболевших превысило 299,9 тысячи человек, число выздоровевших — 76,1 тысячи человек, число умерших — 2,8 тысячи человек.
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Общество , Биологическое оружие , Владимир Познер , Первый канал
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