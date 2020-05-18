В Саратовской области умерли семь пациентов с COVID-19

Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области , общее число умерших в регионе приблизилось к 40, сообщил замминистра здравоохранения области Андрей Гадяцкий.

Всего в области лабораторно подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом, в том числе 117 за последние сутки. К 17 мая скончались 32 пациента с COVID-19.

"Продолжается положительная динамика увеличения числа выздоровевших — на сегодняшний день эта цифра 463 пациента. К сожалению, есть прирост и среди пациентов, которые скончались от новой коронавирусной инфекции, на сегодняшний день это 11 человек", — сказал Гадяцкий в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Замминистра уточнил, что еще 28 пациентов с коронавирусной инфекцией в области умерли от иной тяжелой патологии.

По его словам, 717 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении, у 597 из них пневмония, в том числе 91 пациент находится на кислородной поддержке, еще 33 на инвазивной искусственной вентиляции легких и девять — на неинвазивной.