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В Саратовской области умерли семь пациентов с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 16 1 час назад
В Саратовской области умерли семь пациентов с COVID-19
Фото: РИА Недвижимость
Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области, общее число умерших в регионе приблизилось к 40, сообщил замминистра здравоохранения области Андрей Гадяцкий.
Всего в области лабораторно подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом, в том числе 117 за последние сутки. К 17 мая скончались 32 пациента с COVID-19.
"Продолжается положительная динамика увеличения числа выздоровевших — на сегодняшний день эта цифра 463 пациента. К сожалению, есть прирост и среди пациентов, которые скончались от новой коронавирусной инфекции, на сегодняшний день это 11 человек", — сказал Гадяцкий в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Замминистра уточнил, что еще 28 пациентов с коронавирусной инфекцией в области умерли от иной тяжелой патологии.
По его словам, 717 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении, у 597 из них пневмония, в том числе 91 пациент находится на кислородной поддержке, еще 33 на инвазивной искусственной вентиляции легких и девять — на неинвазивной.
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Общество , Саратовская Область
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