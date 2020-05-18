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Жена убегавшего от силовиков жителя Сочи объяснила его поступок 

News.ru и ещё 13 22 минуты назад
Жена объяснила побег мужа от силовиков в Сочи
Фото: ПрАтеин/vk.com
Жительница Сочи рассказала, почему её муж Павел начал убегать от росгвардейцев. По её словам, мужчина испугался надвигающихся на него силовиков.
Она отметила, что он вышел из обсервации, так как в ней сработала пожарная сигнализация. Кроме того, он не покидал огороженную территорию учреждения, передаёт телеканал «360».
Он (росгвардеец — NEWS.ru) сказал «заходите в здание». Павел спросил «почему я должен заходить в горящее здание?». Росгвардеец ему толком ничего не объяснил, но начал на него надвигаться. Паша побежал, — поделилась она.
Он не собирался никуда убегать, а до окончания его карантина осталось два дня.
Ранее NEWS.ru писал, что Павел К., ставший известным на всю страну из-за бегства из сочинского обсерватора, оштрафован на 15 тысяч рублей за свою выходку. Сотрудники Росгвардии сочли поступок провокацией.
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Общество , Росгвардия , Сочи
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