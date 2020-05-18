Жена объяснила побег мужа от силовиков в Сочи

Жительница Сочи рассказала, почему её муж Павел начал убегать от росгвардейцев. По её словам, мужчина испугался надвигающихся на него силовиков.

Она отметила, что он вышел из обсервации, так как в ней сработала пожарная сигнализация. Кроме того, он не покидал огороженную территорию учреждения, передаёт телеканал «360».

Он (росгвардеец — NEWS.ru) сказал «заходите в здание». Павел спросил «почему я должен заходить в горящее здание?». Росгвардеец ему толком ничего не объяснил, но начал на него надвигаться. Паша побежал, — поделилась она.

Он не собирался никуда убегать, а до окончания его карантина осталось два дня.