Экс-сотрудник челябинской фирмы «Витпроект» в рамках проекта URA.RU «Настучи на работодателя!» пожаловался, что его вынудили уволиться за отказ работать и ездить в командировки в период объявленных президентом РФ нерабочих дней. По его словам, не помог и представленный руководству больничный лист — пришлось увольняться. В компании претензии в свой адрес отвергают.

«Руководитель принудил уволиться по собственному желанию за отказ выйти на работу и ездить в командировки в период «вынужденных выходных», утвержденный указом президента РФ. Я 10 дней провел на больничном листе с трахеобронхитом, — рассказал челябинец, просивший не называть его имя. — Принес больничный, но под угрозой прогулов (в вышеуказанный период) вынужденно написал заявление на увольнение по собственному желанию».

«Едва устроившись, этот сотрудник тут же ушел на больничный. Вернувшись, сказал, что нашел другую работу с лучшей зарплатой, и написал заявление, — рассказали URA.RU в компании. — То, что его к чему-то вынудили — это для нас новость».