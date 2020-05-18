Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинцу засчитали карантин за прогулы 

Ura.Ru 19 минут назад
Экс-сотрудник челябинской фирмы «Витпроект» в рамках проекта URA.RU «Настучи на работодателя!» пожаловался, что его вынудили уволиться за отказ работать и ездить в командировки в период объявленных президентом РФ нерабочих дней. По его словам, не помог и представленный руководству больничный лист — пришлось увольняться. В компании претензии в свой адрес отвергают.
«Руководитель принудил уволиться по собственному желанию за отказ выйти на работу и ездить в командировки в период «вынужденных выходных», утвержденный указом президента РФ. Я 10 дней провел на больничном листе с трахеобронхитом, — рассказал челябинец, просивший не называть его имя. — Принес больничный, но под угрозой прогулов (в вышеуказанный период) вынужденно написал заявление на увольнение по собственному желанию».
«Едва устроившись, этот сотрудник тут же ушел на больничный. Вернувшись, сказал, что нашел другую работу с лучшей зарплатой, и написал заявление, — рассказали URA.RU в компании. — То, что его к чему-то вынудили — это для нас новость».
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
Ura.Ru: последние новости
Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город» Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город» Названы три причины низкой смертности от коронавируса в России Названы три причины низкой смертности от коронавируса в России Вирусолог Ершов: Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом Вирусолог Ершов: Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом
Комментарии
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
Россиян предостерегли от звонков на незнакомые номера
Россиян предостерегли от звонков на незнакомые номера
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Киев обратился к международному сообществу с просьбой
Киев обратился к международному сообществу с просьбой
Стрелков назвал главное условие распада Украины
Стрелков назвал главное условие распада Украины
Видео
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
01:00
Появилось видео спасения жителя Зеленограда
Происшествия
Дозаправка российских истребителей попала на видео
00:30
Дозаправка российских истребителей попала на видео
Армия
Новый памятник Петру Первому попал на видео
02:53
Новый памятник Петру Первому попал на видео
Общество
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
02:46
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
Общество
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение