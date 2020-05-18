Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый памятник Петру Первому попал на видео 

Вадим Дроздов 50 минут назад
В селе Дединово в Подмосковье открыли новый памятник Петру Первому. Причиной является 350-летие великого российского императора. День рождения Петра Первого отмечается 30-го мая. Село Дединово также выбрано не случайно. Петр Первый посещал это село дважды: первый раз в 1695 году во время первого Азовского похода непогода заставила весь петровский флот стоять в это селе в ожидании попутного ветра; второй раз — во время Каспийского похода в 1721 году. Также в верфи в Дединово был построен первый российский военный корабль "Орел". Помимо памятка в селе планируют открыть туристическую зону.
Общество , Видео , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предостерегли от звонков на незнакомые номера
Россиян предостерегли от звонков на незнакомые номера
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
Россию заподозрили в освоении новой военной тактики
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Стрелков назвал главное условие распада Украины
Стрелков назвал главное условие распада Украины
«Руководство США не ведает, что творит»
«Руководство США не ведает, что творит»
Видео
Дозаправка российских истребителей попала на видео
00:30
Дозаправка российских истребителей попала на видео
Армия
Новый памятник Петру Первому попал на видео
02:53
Новый памятник Петру Первому попал на видео
Общество
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
02:46
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
Общество
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
01:00
В Китае раскрыли правду о коронавирусе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение