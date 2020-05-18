В селе Дединово в Подмосковье открыли новый памятник Петру Первому. Причиной является 350-летие великого российского императора. День рождения Петра Первого отмечается 30-го мая. Село Дединово также выбрано не случайно. Петр Первый посещал это село дважды: первый раз в 1695 году во время первого Азовского похода непогода заставила весь петровский флот стоять в это селе в ожидании попутного ветра; второй раз — во время Каспийского похода в 1721 году. Также в верфи в Дединово был построен первый российский военный корабль "Орел". Помимо памятка в селе планируют открыть туристическую зону.
Новый памятник Петру Первому попал на видео
Читайте также