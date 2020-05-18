Медицинские работники по всей России жалуются на отсутствие положенных выплат за опасную работу с больными, зараженными коронавирусом. Медики собираются в группы в разных городах РФ и записывают видеообращения к Владимиру Путину. Врачи говорят о том, что их требования о получении законных выплат полностью игнорируются местными властями. Поэтому ничего не остается, кроме как обращаться напрямую к президенту. В качестве доказательств приводятся расчетные листы, в которых надбавка за COVID-19 просто смешная — 40, 60, 80 рублей за месяц. Это при том, что из федералььного бюджета выделяются тысячи рублей. Владимир Путин уже пообещал сделать оргвыводы по выплатам.
Опубликовано видео жалоб врачей по всей России
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