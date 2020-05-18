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На Чукотке начали бесплатно раздавать защитные маски 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
В российском регионе бесплатно раздают маски
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Бесплатную раздачу защитных масок организовали в аэропорту, торговых центрах, медучреждениях и на транспорте Чукотки. Об этом в Instagram сообщил губернатор округа Роман Копин.
По поручению вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с начала мая на Чукотку поступили две партии комплектов индивидуальной защиты для врачей по линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. К закупке средств индивидуальной защиты подключились и предприниматели округа.
"Создаем важное условие — маски будут бесплатно раздавать в аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах. Продолжим обеспечивать ими школы и детские сады. Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок. Лучшее применение для них — именно безвозмездная защита жителей. С понедельника Чукотская окружная больница начала распределять маски по организациям и предприятиям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом в продаже маски тоже останутся, "Чукотфармация" продолжит обеспечивать аптеки округа.
Со 2 апреля на Чукотке действует режим самоизоляции, который распоряжением губернатора округа продлен до 31 мая. В настоящий момент на полуострове официально подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели.
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Общество , Юрий Трутнев
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