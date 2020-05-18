В Певеке произошла вспышка внебольничной пневмонии 

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Вспышка внебольничных пневмоний произошла в Певеке на Чукотке — самом северном городе РФ , сообщается в Instagram-аккаунте губернатора Романа Копина.

Накануне число заболевших на Чукотке выросло на 9 человек. Всего в регионе зафиксировано 56 случаев коронавируса.

"Стремительная динамика по заболеваемости COVID-19: за неделю в округе +25 случаев. При этом выписано за время эпидемии 24 человека. В госпитале 4 человека с диагнозом COVID-19, к аппарату ИВЛ подключен один пациент, трое идут на выздоровление. В Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний — вчера доставили 6 человек санитарным рейсом в Анадырь", — говорится в сообщении.

Один человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 в больнице Угольных Копей. Остальные — в инфекционном отделении окружной больницы. Сейчас власти региона с главой Певека отрабатывают необходимые мероприятия по предотвращению распространения вируса.