Россиян предостерегли от звонков на незнакомые номера

Звонки с незнакомых номеров вовсе не нуждаются в немедленном ответе — гораздо правильнее будет сначала проверить, кому принадлежит этот номер на самом деле, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Если вам звонит незнакомый номер телефона или же вы уже пропустили вызов — не спешите снимать трубку или перезванивать по этому номеру. Вначале совершите простую и быструю процедуру "первичной" проверки номера — скопируйте его и вставьте в строку поиска. Если это мошенники или реклама, об этом сразу известит или сам поисковик, или несколько сайтов, которые появятся в поиске первыми", — сказал он.

Так стоит делать даже тогда, когда вы осознанно ждете звонок из какой-то конкретной компании или банка. Перезванивайте лишь, если номер совпадет с указанным на сайте.

Такие предосторожности связаны с резко выросшей активностью мошенников. Если 5-7 лет назад по большей части неотвеченные вызовы с незнакомых номеров в основном исходили от друзей или родственников, и лишь иногда — от продажников товаров или услуг, то сейчас ситуация совершенно иная, отметил эксперт.