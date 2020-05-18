«Я полночи переписывался с этой дурой»

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Перчаточно-масочный режим. ⠀ Какая в нем необходимость? Сможет ли он сдержать распространение вируса? Ответа на этот вопрос нет ни у кого! Но держать людей под замком вечно нельзя, надо искать другие способы защиты населения, особенно из групп риска. ⠀ ❓Есть ли толк от масок? ⠀ 😷Маски не защищают от заражения воздушно-капельным путём здорового человека. ⠀ Вирус настолько маленький, что спокойно проникнет через маску. ⠀ 😷Маска ЧАСТИЧНО ограничивает распространение возбудителя от больного человека (бессимптомного носителя и остро болеющего) ⠀ При чихании, кашле разлетается слюна и мокрота, в ее капельках содержится вирус. Маска предотвратит ее распространение и оседание на сторонних предметах, однако вирус все равно будет выделяться, например просто при дыхании. ⠀ 🤯Если маски не сдерживают вирус, зачем их носить? ⠀ Надевая маску в общественном месте, вы в нее чихаете, кашляете и меньше трогаете лицо. Потянувшись почесать нос, Вы натыкаетесь на маску и до лица не дотрагиваетесь. Это уменьшает риск попадания вируса со сторонних предметов на лицо, через Ваши руки. А так же уменьшает риск распространения вируса от Вас на сторонние предметы. ⠀ 👍🏻Единственные средства, более или менее защищающие от передачи воздушно-капельным путём, это маски— респираторы — FFP3. Но не надо их скупать, оставьте их для людей из групп высокого риска и врачей. ⠀ Маски можно использовать одноразовые, но тогда их надо постоянно менять, раз в два часа или после выхода из общественного места. ⠀ Или многоразовые. Их нужно менять с такой же переодичностью, но после использования можно постирать с мылом и погладить и использовать повторно неограниченное количество раз. И тогда на одного человека хватит набора из 3-4 многоразовых масок. ⠀ 😷Очень важно, правильно снимать и одевать маски: ⁃ Обработайте руки (если одеваете ее в общественном месте) ⁃ Наденьте маску на лицо, закрывая рот и нос ⁃ Перед снятием маски обработайте руки ⁃ Снимите ее за ушки ⁃ Утилизируйте или положите в пакет ⁃ Обработайте руки ⠀ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ГАЛЕРЕЕ▶️▶️▶️