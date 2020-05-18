Дрессировщик Эдгард Запашный полночи переписывался с «этой дурой» блогершей Екатериной Диденко. Об этом он сам заявил в эфире телеканала НТВ.

Запашный, как сообщал «Рамблер», — директор Большого Московского государственного цирка. Вчера он стал одним из героев шоу «Звезды сошлись». Новый выпуск программы был посвящен жизни знаменитостей в режиме самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я полночи переписывался с этой дурой. Я про эту даму, которая участвовала в вечеринке с сухим льдом», — заявил дрессировщик.

Он рассказал, что не был знаком с Диденко, однако написал ей в директ в инстаграме, чтобы вразумить. По словам Запашного, блогерша оскорбляет память своего погибшего мужа и дискредитирует понятие блогер тем, что участвует в ток-шоу.

«Бесполезно. Она убеждена, что все делает правильно», — посетовал он.

В феврале двое друзей и муж Диденко Валентин погибли, а четверо друзей пострадали из-за того, что в ходе празднования дня ее рождения в бане в бассейн был сброшен сухой лед.