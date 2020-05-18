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Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город» 

Ura.Ru 20 минут назад
Российский город возглавил список Forbes
Фото: © URA.RU
Екатеринбург возглавил список недооцененных российских городов, который составил американский журнал Forbes. Автор рейтинга Джаред Ранахан отмечает, что многие знакомы лишь с Москвой и Санкт-Петербургом в то время, как огромные земли на севере, востоке и юге часто упускают из виду.
«Несмотря на то, что Екатеринбург часто остается в тени его более крупных соседей по западу, он является крупным культурным центром страны, часто называемым «третьей столицей России», а также «окном в Азию» благодаря своему расположению на восточной окраине Уральский хребет», — говорится в материале.
Главная достопримечательность Екатеринбурга, по мнению автора, — богатое культурное наследие. Отмечается, что одним их самых значительных исторических мест является Храм-на-Крови.
«Это великое русское православное сооружение отмечает место, где большевистские войска казнили Николая II, последнего императора России и его семью», — сказано в журнале.
Также в список недооцененных городов вошли Мурманск, Элиста, Псков и Хабаровск.
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Комментарии
Общество , Николай II , Forbes , Екатеринбург , Москва , Санкт-Петербург
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