В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом

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За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.

Общее число жертв инфекции в столице составило 1580. Накануне сообщалось о 71 умершем.

Оперативный штаб в очередной раз напоминает о необходимости при симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В России зарегистрировано 281 752 случая заражения, более 67 тысяч пациентов выздоровели.

Из-за эпидемии во многих регионах страны ввели пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.

В то же время ряд регионов на фоне стабилизации ситуации с эпидемией постепенно ослабляют ограничения, введенные по коронавирусу.