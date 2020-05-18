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Беглов назвал число заражённых COVID-19 врачей в Петербурге 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Беглов назвал число заражённых COVID-19 врачей
Фото: Александр Беглов/vk.com
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о распространении коронавируса в городе. По его словам, COVID-19 заболели больше 2,5 тысяч врачей.
Он отметил, что в настоящий момент заболеваемость на территории мегаполиса не идёт на убыль.
Пациентов с тяжёлым течением COVID-19 у нас принимает уже 20 стационаров, к ним присоединилась еще одна федеральная клиника — 122-я медсанчасть. К сегодняшнему дню наши медработники получили доплаты из федерального бюджета в соответствии с поручением президента России, — подчеркнул политик в эфире «Радио России».
Кроме того, власти разворачивают дополнительные койки во временном госпитале в «Ленэкспо». Беглов отметил, что алгоритм оказания помощи во временных госпиталях заметно отличается от обычного. В связи с этим он попросил врачей и пациентов проявить терпение и взаимопонимание.
Использование временных госпиталей — это очень специфический, военный опыт. Мало у кого он есть, — добавил он.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом для федеральных и региональных властей выполнение обязательств перед медиками, борющимися с коронавирусом. Премьер-министр поручил до 19 мая устранить все проблемы в этой области, озвученные президентом России Владимиром Путиным, сообщал NEWS.ru.
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Комментарии
Общество , Александр Беглов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ , Санкт-Петербург
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