В Татарстане умер восьмой пациент с коронавирусом 

Пожилой мужчина с коронавирусом умер в больнице в Татарстане , он страдал сердечно-сосудистым заболеванием и бронхиальной астмой, сообщает оперативный штаб региона.

Ранее в регионе умерли семь человек, зараженных коронавирусом.

"Умер житель Нижнекамского района 1941 года рождения. С 1 мая находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ с тяжелым течением коронавирусной инфекции COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. С 6 мая был переведен на аппарат ИВЛ. Имел хроническое сердечно-сосудистое заболевание и бронхиальной астму. Причина смерти подтверждена экспертизой", — говорится в сообщении оперштаба.

На 18 мая в Татарстане зарегистрировано 2312 случаев COVID-19, 80 из них — за последние сутки. Из них 17 человек госпитализированы, 63 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания. Среди новых случаев заражения пять человек младше 18 лет, девять — старше 70 лет. Большинство новых случаев — 61 — выявлены в Казани, по четыре — в Набережных Челнах, Зеленодольском и Нижнекамском районах. Выздоровели после коронавируса 1195 человек, из них за прошедшие сутки — 22.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.