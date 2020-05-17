Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса 

Необходимость вакцины от COVID-19 для человека будет определяться по наличию в организме антител к заболеванию. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«Титр антител или его отсутствие позволит спланировать осенью вакцинацию против COVID-19. Если у тебя высокий титр антител, тебе вакцинация будет не нужна», — приводит слова ученого ТАСС.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, впервые со 2 мая суточный прирост зараженных составил менее 10 тысяч — 9 974 новых случаев.

Напомним, Российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН , действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН назвал две компании, которые в приоритетном порядке занимаются разработкой российской вакцины: новосибирский «Вектор» и «Фармстандарт» . Ученый также подтвердил рискованные испытания российскими учеными новой вакцины против CОVID-19.