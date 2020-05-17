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Анна Попова. Большая часть населения России не переболела коронавирусом, потому что соблюдала профилактические меры, заявила глава Роспотребнадзора

"Большая часть населения не переболела, не была инфицирована ровно потому, что люди умеют соблюдать эти правила. Если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать для себя каких-то исключений, изъятий — я сегодня в маске, а завтра ничего… когда мы к этому привыкнем, тогда мы можем быть уверенными, что нам не придется ужесточать меры", — сказала Попова в интервью каналу "Россия 1".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.