Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России остановилось распространение коронавируса 

Lenta.ru 27 минут назад
В России остановилось распространение коронавируса
Фото: РИА Новости
В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попопа, передает РИА Новости.
По ее словам, стабилизация отмечается по всей стране. «Ориентироваться надо на то, что и летом (в жару) придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом», — отметила она.
Как свидетельствует статистика оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9 200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9 709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего с начала пандемии насчитывается 281 752 случаев заражения.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
Последние новости
Россиянам предсказали аномально холодную погоду Россиянам предсказали аномально холодную погоду Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 мая
Общество , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую бронетехнику будут маскировать новым материалом
Российскую бронетехнику будут маскировать новым материалом
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
«Дура законченная»: Тарасова схлестнулась с Родниной
Медик месяц работал с больными COVID-19 и был обманут
Медик месяц работал с больными COVID-19 и был обманут
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
Агату Муцениеце забрали в полицию
Агату Муцениеце забрали в полицию
Видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение