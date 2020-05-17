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В России остановили рост распространения коронавируса 

Майк Габриелян 15 минут назад
В России остановили рост распространения коронавируса
Фото: РИА Новости
В России прекратился рост распространения коронавируса, ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день… День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется», — сказала Попова.
По её словам, страна пришла к уровню стабильности, «которого мы все ждали».
Это стало результатом бережного отношения к здоровью.
Однако носить маски и соблюдать дистанцию россиянам, видимо, придется и летом.
«Ориентироваться надо на то, что и летом, в жару, придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски», — сказала Попова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России выявили 9709 новых случаев коронавируса. Второй день подряд суточный рост держится на уровне ниже 10 тысяч.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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