В России остановили рост распространения коронавируса 

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«Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день… День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется», — сказала Попова.

По её словам, страна пришла к уровню стабильности, «которого мы все ждали».

Это стало результатом бережного отношения к здоровью.

Однако носить маски и соблюдать дистанцию россиянам, видимо, придется и летом.

«Ориентироваться надо на то, что и летом, в жару, придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски», — сказала Попова.