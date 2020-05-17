Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доктор Мясников назвал необходимые меры индивидуальной защиты от коронавируса 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников вновь напомнил россиянам о мерах индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, социальная дистанция является важнейшей из них.
— Это самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера. И самая трудно исполнимая. До тех пор, пока все не поймут ее важность. Учитесь просчитывать ситуацию, что бы избегать близких контактов, — написал доктор Мясников на своей странице в Instagram.
Врач также напомнил, что маски нужны не для защиты их носителя, а для того, чтобы уберечь окружающих от коронавируса. Поэтому все должны носить их, чтобы по возможности предохранить других.
В России остановили рост распространения коронавируса
Также доктор Мясников рассказал, что перчатки стоит постоянно менять и обрабатывать антисептиком, иначе они сами могут стать источником инфекции, и не только коронавирусной.
Вечерняя Москва: последние новости
Попова заявила об остановке роста распространения коронавируса в России Попова заявила об остановке роста распространения коронавируса в России Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19 Голикова заявила, что больницам невыгодно занижать данные о смертности от COVID-19 Протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал информацию о подключении его к ИВЛ Протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал информацию о подключении его к ИВЛ
Общество , Видео , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин постирал кота в машинке и снял видео
Россиянин постирал кота в машинке и снял видео
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
Перенёсшую COVID-19 Бабкину обвинили в «придурковатости»
В Москве от коронавируса умер трёхлетний ребёнок
В Москве от коронавируса умер трёхлетний ребёнок
К москвичам обратились с предупреждением
К москвичам обратились с предупреждением
Видео
Спасение россиянина попало на видео
01:28
Спасение россиянина попало на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
00:46
Опубликовано видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
00:27
Женщина разгромила двор частного дома во Флориде и попала на видео
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
00:19
Страшное ДТП в Кемерове попало на видео
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
01:12
Работник автосервиса протаранил грабителей автомобилем и попал на видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
00:19
«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом
Общество Другое
«Превратил Собчак в старуху»: в сети обсуждают Богомолова
00:42
«Превратил Собчак в старуху»: в сети обсуждают Богомолова
Шоу-бизнес
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
00:32
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Шоу-бизнес
В России остановили рост распространения коронавируса
00:24
В России остановили рост распространения коронавируса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение