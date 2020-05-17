Врач и телеведущий Александр Мясников вновь напомнил россиянам о мерах индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, социальная дистанция является важнейшей из них.

— Это самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера. И самая трудно исполнимая. До тех пор, пока все не поймут ее важность. Учитесь просчитывать ситуацию, что бы избегать близких контактов, — написал доктор Мясников на своей странице в Instagram.

Врач также напомнил, что маски нужны не для защиты их носителя, а для того, чтобы уберечь окружающих от коронавируса. Поэтому все должны носить их, чтобы по возможности предохранить других.

Также доктор Мясников рассказал, что перчатки стоит постоянно менять и обрабатывать антисептиком, иначе они сами могут стать источником инфекции, и не только коронавирусной.