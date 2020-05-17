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Единого госэкзамена по базовой математике не будет 

РИА Новости Крым и ещё 1 1 час назад
ЕГЭ по базовой математике отменили
Фото: РИА Новости
ЕГЭ по математике базового уровня в 2020 году проводить не станут. Об этом в эфире радио "КП" заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
Она пояснила это тем, что базовая математика " работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике".
Как сообщалось ранее, в Министерство просвещения России заявили, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз, и только те предметы, которые им нужны для поступления, аттестат будет выдаваться на основании текущих оценок.
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Общество , Оксана Решетникова
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