ЕГЭ по базовой математике отменили

ЕГЭ по математике базового уровня в 2020 году проводить не станут. Об этом в эфире радио "КП" заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова

Она пояснила это тем, что базовая математика " работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике".

Как сообщалось ранее, в Министерство просвещения России заявили, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз, и только те предметы, которые им нужны для поступления, аттестат будет выдаваться на основании текущих оценок.