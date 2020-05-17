Названы три причины низкой смертности от коронавируса в РФ

Низкое по сравнению с другими странами число летальных исходов коронавируса в России объясняется не тем, что в стране скрывают реальную статистику смертности, а тем, что в РФ по-другому регистрируют жертв COVID-19. Об этом URA.RU заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Дело в том, что та система, которая у нас применяется, занижает цифры. В официальную статистику вносят только тех, кто умер непосредственно от коронавируса. Например, если человек с коронавирусом умирает от инфаркта, то причиной смерти указывают инфаркт, а не COVID-19», — объяснил Альтштейн.

Еще одной причиной низкой смертности может быть качественное здравоохранение в России. Как уточнил доктор, наши специалисты назначают пациентам тромболитические средства, которые снижают свертываемость крови. Принимаемые антикоагулянты, как правило, могут предотвратить смертельные последствия заражения, считает Альтштейн.

Также, по словам профессора, возможной причиной низкой летальности являются разные штаммы коронавируса, которые распространены в разных частях мира. В России, скорее всего, «мягкий вид» вируса, от которого умирает мало людей, говорит вирусолог.