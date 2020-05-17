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Голикова рассказала, почему больницам невыгодно занижать данные по COVID-19 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
Голикова: больницам невыгодно занижать данные по COVID-19
Фото: РИА Новости
Российским больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности, это связано с тарифами на лечение таких больных, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Она пояснила, что лечение коронавируса оплачивается за счёт средств обязательного медицинского страхования, и каждый регион установил тариф на оказание такой помощи. В него входит зарплата, медикаменты, лекарства и расходные материалы.
«У нас достаточно большой тариф по лечению COVID. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID», — сказала Голикова в эфире «Россия 1». Её слова приводит РИА Новости.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
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Комментарии 2
Общество , Татьяна Голикова , Анастасия Ракова , РИА Новости
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