3855 новых случаев Covid‑19 выявили в Москве за сутки 

Москве за прошедшие сутки выявили 3855 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в столице выявили 142 824 случая заражения, сообщает городской оперативный штаб.

По всей стране за сутки выявили 9709 случаев коронавируса. За весь период в России зафиксировали 281 752 случая Covid-19, вылечились 67 373 человека, скончался 2631 пациент.

Москвичи из-за борьбы с коронавирусом должны соблюдать режим самоизоляции, во время которого из дома можно выходить только по веским причинам. В общественных местах и в городском транспорте нужно надевать защитные маски и перчатки.