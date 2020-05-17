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3855 новых случаев Covid‑19 выявили в Москве за сутки 

РИАМО 1 час назад
3855 новых случаев Covid‑19 выявили в Москве за сутки
Фото: РИАМО, Александр Манзюк
В Москве за прошедшие сутки выявили 3855 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в столице выявили 142 824 случая заражения, сообщает городской оперативный штаб.
По всей стране за сутки выявили 9709 случаев коронавируса. За весь период в России зафиксировали 281 752 случая Covid-19, вылечились 67 373 человека, скончался 2631 пациент.
Москвичи из-за борьбы с коронавирусом должны соблюдать режим самоизоляции, во время которого из дома можно выходить только по веским причинам. В общественных местах и в городском транспорте нужно надевать защитные маски и перчатки.
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Общество , Новости Москвы
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