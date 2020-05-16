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Минздрав уточнил правила назначения выплат медикам 

Lenta.ru 1 час назад
Минздрав уточнил правила назначения выплат медикам
Фото: РИА Новости
Глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнил правила назначения выплат медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что доплаты рассчитают без привязки ко времени. По словам Мурашко, такое решение было принято в связи с тем, что в некоторых регионах выплаты медикам начислялись по количеству проведенных с пациентом часов и минут.
«Во избежание злоупотреблений правительство уточнило, что основанием для назначения выплат служит сам факт такой работы», — пояснил министр.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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