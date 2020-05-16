Минздрав уточнил правила назначения выплат медикам 

Глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнил правила назначения выплат медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами. Его заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что доплаты рассчитают без привязки ко времени. По словам Мурашко, такое решение было принято в связи с тем, что в некоторых регионах выплаты медикам начислялись по количеству проведенных с пациентом часов и минут.