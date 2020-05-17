Российская журналистка переболела COVID-19

Ведущая НТВ Анна Янкина и её супруг переболели коронавирусной инфекцией. По их словам, новое заболевание протекает скрытно, поэтому оно так коварно.

Журналистка рассказала, что первым недомогание почувствовал её муж. Позже заразилась она. При этом у них есть ребёнок, который чудом не заболел.

Мы поехали делать компьютерную томографию. КТ показала, что лёгкие абсолютно чистые. В этом и коварство этого вируса, что он развивается просто молниеносно. При этом на четвёртый день у мужа пропало обоняние, — отметила девушка в эфире «Центрального телевидения».

Сотрудница федерального канала подчеркнула, что их спасли врачи. Они сразу поняли, что перед ними заболевшие COVID-19. Паре прописали антибиотики. И через некоторое время они пошли на поправку. Сейчас семейство спокойно рассказывает о пережитом, потому что опасность миновала.