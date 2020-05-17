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Российская журналистка рассказала, как переболела COVID-19 

News.ru и ещё 2 40 минут назад
Российская журналистка переболела COVID-19
Фото: instagram.com/annayankina
Ведущая НТВ Анна Янкина и её супруг переболели коронавирусной инфекцией. По их словам, новое заболевание протекает скрытно, поэтому оно так коварно.
Журналистка рассказала, что первым недомогание почувствовал её муж. Позже заразилась она. При этом у них есть ребёнок, который чудом не заболел.
Мы поехали делать компьютерную томографию. КТ показала, что лёгкие абсолютно чистые. В этом и коварство этого вируса, что он развивается просто молниеносно. При этом на четвёртый день у мужа пропало обоняние, — отметила девушка в эфире «Центрального телевидения».
Сотрудница федерального канала подчеркнула, что их спасли врачи. Они сразу поняли, что перед ними заболевшие COVID-19. Паре прописали антибиотики. И через некоторое время они пошли на поправку. Сейчас семейство спокойно рассказывает о пережитом, потому что опасность миновала.
В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн Как писал NEWS.ru, народная артистка России Татьяна Васильева получила за выход в эфир программы «Пусть говорят» про коронавирус 120 тысяч рублей. И деньги ей не перевели на карту, как это обычно бывает, а отдали наличкой, рассказала её подруга, телеведущая Дана Борисова. Борисова хотела рассказать об этом поступке в «Пусть говорят», однако редакторы программы не позволили ей сделать этого, сославшись на запрет руководства, так как грубое нарушение Васильевой правил карантина является уголовным преступлением.
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Общество , Дана Борисова , Татьяна Васильева , НТВ
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