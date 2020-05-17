Беспилотники подключили к борьбе с коронавирусом 

Беспилотниками "вооружат" росгвардейцев и полицейских. Предполагается, что с помощью летательных аппаратов они будут оперативно выявлять массовые скопления людей и тех, кто не соблюдает дистанцию в полтора метра.

Вся информация с беспилотников в режиме онлайн будет поступать правоохранителям и в администрации внутригородских районов.

Напомним, по постановлению Самарской области в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. В Самаре парки, скверы, набережная закрыты для посещений, нарушителям грозит административная ответственность. В общественных местах введен режим обязательного ношения масок. По данным на 15 мая в регионе всего выявлено 1302 случая заражения коронавирусной инфекцией, 233 человека выздоровели, девять скончались.

В ряде районов Самарской области, в которых выявлено наименьшее число людей с диагнозом коронавирусная инфекция, сняты ограничения. Однако и в этих районах рекомендуется сохранять социальную дистанцию, а для пожилых людей в возрасте от 65 лет продолжается режим самоизоляции.