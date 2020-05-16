Остались месяцы: когда в России появится вакцина

России анонсировали запуск вакцины от коронавируса. По словам вирусолога Александра Гинцбурга, препарат будет еще в течение месяца проходить доклинические исследования, а затем Минзрав разрешит тестировать его на людях. Он отметил, что при создании вакцины использовалась универсальная платформа.

К концу лета в России может появиться вакцина от коронавируса, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

«Думаю, к концу лета. Я хотел бы думать, я бы так ответил», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на канале «Россия 1».

По его словам, доклинические испытания займут еще около месяца, препарат будут проверять на токсичность и реактогенность. Только после этого Минздрав может разрешить приступить к клиническим испытаниям, то есть проверить вакцину на людях. По словам Гинсбурга, изобретенный препарат уже показал свою довольно высокую иммуногенность во время опытов на грызунах. Медик напомнил, что разработка вакцины началась в середине февраля. При ее создании использовалась универсальная платформа, которую раньше применяли против лихорадки Эбола и коронавируса MERS.

В то же время Гинцбург подчеркнул, что сразу после регистрации препарата и начала его производства нельзя будет привить сразу всех россиян, несмотря на то, что Минздрав намерен задействовать все возможные мощности для производства вакцины.

«Вирус себя может повести двояко. Он может повести себя как вирус гриппа, да, тогда он будет очень изменчив, и каждый сезон нам придется, или раз в два сезона, или раз в три сезона, это не принципиально, создавать новый вакцинный штамм, а может себя повести как вирус кори, который в процессе всей истории человечества и истории этого гриппа совершенно не меняется», — заметил Гинцбург.

Вирусолог также обратил внимание, что если SARS-CoV-2 не будет мутировать, то препарат против этого вируса можно будет внести в национальный календарь прививок.

Он отметил, что возможна и вторая, и третья волна распространения вируса, так как инфекция пришла «всерьез и надолго».

Появление действующей вакцины также имеет значение в решении вопроса снятия всех ограничительных мер, которые были ранее введены из-за коронавируса. В частности, об этом говорил глава Минздрава Михаил Мурашко в начале мая.

«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — отметил он.

Постепенное снятие ограничений, связанных с распространением вируса, началось 12 мая, когда президент России Владимир Путин сообщил о завершении периода нерабочих дней. Тем не менее это не означает окончания режима самоизоляции. Так, в Москве он действует до 31 мая, то есть жители мегаполиса не могут покинуть дома, кроме определенных случаев. Разрешается сходить в продуктовый, зоомагазин, салон связи или оптики, в банк.

Для передвижения по городу на транспорте необходимо наличие специального электронного пропуска. При его оформлении заявитель обязан указать номер личной машины или проездной карты, которую он будет использовать. П личным делам пропуск можно взять только дважды в неделю, для посещения медицинской организации пропуск выдается неограниченное количество раз, однако срок его действия всего сутки.

На сегодняшний день в России выявлено 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. Почти 139 тыс. из них — в Москве. За все время, что вирус распространяется среди россиян, умерли 2537, выздоровели 63 166 человек.

Основной способ передачи инфекции — воздушно-капельный. При этом ученые отмечают, что на металлических предметах вирус может сохраняться до 72 часов. Распространение коронавируса началось в конце декабря прошлого года. эпицентром вспышки стал китайский мегаполис Ухань. На сегодняшний день выявлено более 4,5 млн человек с коронавирусом. При этом зафиксировано свыше 310 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 1,8 млн человек.