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Самолет с 77 россиянами вылетел из Анголы 

Газета.Ru 43 минуты назад
Самолет с 77 россиянами вылетел из Анголы
Фото: depositphotos.com
Самолет с 77 россиянами, застрявшими за рубежом из-за коронавируса, вылетел из Луанды в Москву, пишет ТАСС.
Сообщается, что на борту также находятся два гражданина Казахстана. Нынешний возвратный рейс стал третьим на нынешней неделе из Восточной и Южной Африки. Всего домой из этого региона вернулись 467 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Социология , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Ангола , Луанда , Москва
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