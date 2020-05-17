Оценен риск повторного заражения коронавирусом

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Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус рассказал, можно ли повторно заразиться коронавирусом и ответил на вопрос о сроках сохранения иммунитета. Об этом он сообщил "Российской газете".

Ученый отметил, что у его коллег нет полной уверенности в невозможности повторного заражения коронавирусом.

"Сама наука всегда подразумевает сомнения, и они движут нашей наукой", — пояснил специалист.

Комментируя сообщения СМИ о различных случаях повторного заражения, Мазус заявил, что они были позднее опровергнуты.

"По этим людям были сделаны дополнительные, очень серьезные исследования, и выяснилось, что это были ошибки тестирования", — рассказал врач.

Он добавил, что у врачей пока нет данных о возможности рецидива у переболевших COVID-19.

Мазус обратил внимание, что у SARS-CoV-2 есть родственные вирусы, например, MERS.

"И все данные, которые есть у нас сейчас, позволяют утверждать, что иммунитет сохраняется", — добавил профессор.

При этом он подчеркнул, что пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу.

"Я думаю, что это будет достаточно стойкий иммунитет в течение не меньше года", — заключил Мазус.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более 4,4 миллиона зараженных, из которых около 302 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

На сегодняшний день в России количество зараженных коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч пациентов выздоровели.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Также приостановлено международное авиа— и железнодорожное сообщение.