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Инфекционист назвал условие возвращения Москвы к «нормальному ритму» 

РИА Новости и ещё 6 27 минут назад
Названо условие возвращения Москвы к «нормальному ритму»
Фото: ТАСС
Условием возвращения Москвы к "нормальному ритму" является понимание того, сколько жителей столицы уже переболели COVID-19, в этом вопросе поможет массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу, сообщил "Российской газете" главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус.
Москва с 15 мая запустила масштабную бесплатную программу тестирования на наличие антител — белков глобулиновой фракции сыворотки крови, формирующихся в ответ на попадание в организм различных антигенов (вирусов, бактерий и так далее), — к возбудителю заболевания COVID-19.
"Считается, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60 процентов. Но мы имеем дело с инфекцией, которая, по разным оценкам, заразнее в три и более раза, чем грипп. Поэтому так важно знать, сколько людей уже переболели и получили иммунитет к ней", — отметил Мазус.
По его словам, те, у кого он сформировался, могут начать полноценно работать, а у властей появится возможность постепенно снимать существующие ограничительные меры.
"Но важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жесткое научное обоснование, которое и даст запущенное исследование. Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей", — заявил профессор.
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство государств мира. По данным ВОЗ, заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 306 тысяч умерли. Лидером по числу заражений являются США.
В России выявили 281 752 случая COVID-19, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксированы 142 824 случая коронавируса, общее число жертв инфекции в столице составило 1580 человек.
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Общество , Новости Москвы , Алексей Мазус , "Российская газета"
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