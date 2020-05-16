Вирусолог дал пугающий прогноз для России

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Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России 

РИА Новости 1 час назад
Россию могут ожидать несколько волн заболеваемости COVID-19, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".
"Этот вирус пришел надолго и всерьез", — сказал он.
С Гинцбургом согласилась и главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Однако, подчеркнула она, говорить о новой волне COVID-19 преждевременно.
"Стоит наблюдать за текущей динамикой и созданием коллективного иммунитета. И затем уже делать выводы о том, как мы будем с вирусом сосуществовать", — считает Лысенко.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Названо самое тяжелое осложнение коронавируса
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Видео , Марьяна Лысенко , Александр Гинцбург
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