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Вирусолог дал пугающий прогноз для России 

Майк Габриелян 34 минуты назад
Россию могут накрыть несколько волн заболеваемости новым коронавирусом. Так считает Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
«Вирус пришел надолго и всерьёз», — заявил ученый в эфире телеканала «Россия 1».
Такого же мнения придерживаются и практикующие врачи. Главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко считает, что россиянам придется сосуществовать с. COVID-19. Однако говорить о новой волне COVID-19 пока рано.
«Стоит наблюдать за текущей динамикой и созданием коллективного иммунитета. И затем уже делать выводы о том, как мы будем с вирусом сосуществовать», — сказала Лысенко.
Напомним, с момента пандемии в России проведено более 6,6 млн тестов. Выявлено 272 043 случаев коронавируса. Излечились 63166 человек.
Названо самое тяжелое осложнение коронавируса
Цифры показывают, что заболеваемость в стране идёт на спад. На 16мая в России зарегистрировали 9200 новых случаев коронавируса. Это минимальное количество с 1 мая. Суточный рост снизился с 4,2% до 3,5% — до рекордно низкого значения с начала пандемии. Также рекордно низок и коэффициент распространения коронавируса в РФ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что названо самое тяжелое осложнение коронавируса.
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Общество , Видео , Марьяна Лысенко , Александр Гинцбург
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