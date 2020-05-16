Вирусолог дал пугающий прогноз для России 

Россию могут накрыть несколько волн заболеваемости новым коронавирусом. Так считает Александр Гинцбург , директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Вирус пришел надолго и всерьёз», — заявил ученый в эфире телеканала «Россия 1».

Такого же мнения придерживаются и практикующие врачи. Главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко считает, что россиянам придется сосуществовать с. COVID-19. Однако говорить о новой волне COVID-19 пока рано.

«Стоит наблюдать за текущей динамикой и созданием коллективного иммунитета. И затем уже делать выводы о том, как мы будем с вирусом сосуществовать», — сказала Лысенко.

Напомним, с момента пандемии в России проведено более 6,6 млн тестов. Выявлено 272 043 случаев коронавируса. Излечились 63166 человек.

Цифры показывают, что заболеваемость в стране идёт на спад. На 16мая в России зарегистрировали 9200 новых случаев коронавируса. Это минимальное количество с 1 мая. Суточный рост снизился с 4,2% до 3,5% — до рекордно низкого значения с начала пандемии. Также рекордно низок и коэффициент распространения коронавируса в РФ.