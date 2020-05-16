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Раскрыта судьба медицинских масок по 7 рублей 

Lenta.ru 38 минут назад
Раскрыта судьба медицинских масок по 7 рублей
Фото: РИА Новости
Производимые в Москве медицинские маски по себестоимости 7 рублей уходят врачам и сотрудникам коммунальных служб, остальные закупаются. Судьбу дешевых средств защиты в эфире радиостанции «Эхо Москвы» раскрыл первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк, пишет «Интерфакс».
По его словам, многие интересовались, почему в магазинах цена одноразовых масок доходит до 50 рублей, и где тот миллион масок, которые Москва производит по себестоимости 7 рублей. В сутки на обеспечение врачей, муниципальных и городских служб необходимо четыре миллиона масок, заявил Немерюк.
Остальные маски закупаются, в частности, у Китая. Он также объяснил, что их стоимость доходит до 50 рублей в связи с тем, что без накладных расходов она стоит 26 рублей, однако цена увеличивается за счет привоза, таможни и транспорта.
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Общество , Алексей Немерюк , Эхо Москвы , Интерфакс , Москва
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