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В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру 

РИА Новости и ещё 7 6 минут назад
В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности в России от коронавируса в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом.
"Так почему в России столь низкий уровень смертности от коронавируса и почему если результат борьбы с этой заразой у нас впечатляет, то у других это вызывает лишь приступы ревности?" — сказал в анонсе передачи "Вести недели" в эфире телеканала "Россия 1" ее ведущий Дмитрий Киселев.
"Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом", — отметила Голикова в том же анонсе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Татьяна Голикова , Дмитрий Киселев
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