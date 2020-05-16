В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру 

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности в России от коронавируса в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом.

"Так почему в России столь низкий уровень смертности от коронавируса и почему если результат борьбы с этой заразой у нас впечатляет, то у других это вызывает лишь приступы ревности?" — сказал в анонсе передачи "Вести недели" в эфире телеканала "Россия 1" ее ведущий Дмитрий Киселев.

"Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом", — отметила Голикова в том же анонсе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.