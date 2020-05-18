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Коронавирусом заразились более 290 тысяч россиян 

Мария Иванова и ещё 79 16 минут назад
В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру
Фото: РИА Новости
К утру 18 мая в России выявили 290 678 случаев коронавируса, 70 209 человек уже выздоровели, 2722 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Число активных случаев (те, кого еще не выписали) составляет 217 747.
Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 8926 новых случаев коронавируса. Такой результат стал самым низким за последнее время. Накануне был зафиксирован прирост в 9709 человек. за день до этого — 9200, еще днем ранее — 10 598.
Лидерами по общему количеству пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (146 062 человека выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (28 290) и Санкт-Петербург (10 887).
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Общество , Происшествия , Ситуация в мире , COVID-19
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