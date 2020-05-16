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Россиянам на изоляции покажут концерт Крида и скандинавский детектив 

Сергей Василенок 55 минут назад
Раскрыта тайна гостиницы для самоубийц
Фото: кадр из фильма «Отель для самоубийц»
В субботу, 16 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет новинку — скандинавскую детективную историю «Отель для самоубийц». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера». Утром, в 10:00, зрители Okko смогут приготовить яйцо пашот вместе с Кристиной Черняховской. Новый видео-урок от Novikov School. В 12:00 зрителей Okko пригласят присоединиться к занятию пилатесом. В рамках проекта #ФитнесПротивВируса зрителей научат выполнять упражнения с кольцом, которые помогут людям любого возраста поддерживать физическую форму дома, укреплять здоровье и иммунитет.
В 14:00 Okko приглашает на лекцию TED. Сэм Касс, бывший шеф-повар Белого дома и эксперт-диетолог, расскажет, чему могут научиться дети, если их недокармливать или кормить едой, в которой много сахара и почти нет питательных веществ. В 17:00 зрителей ждет онлайн-концерт Егора Крида, одного из самых востребованных артистов в России и странах СНГ. Крид вживую исполнит свои главные хиты и песни с нового альбома «58».
В 21:00 — новинка FOXNOW «Программисты». Сериал рассказывает о разработчиках, которые создают таинственную программу, способную изменить мир.
В 22:00 Okko покажет свою новинку — по-настоящему скандинавский детектив «Отель для самоубийц». Страховой агент Макс расследует исчезновение Артура и попадает в гостиницу, предназначенную для желающих расстаться с жизнью. В главной роли звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау.
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Комментарии 5
Общество , Крид , Николай Костер-Вальдау
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