Малышева назвала главные симптомы тяжелой формы COVID–19

Морозов уточнил, что температура может быть выше 38,5 градусов Цельсия. Он добавил, что также учащается дыхание до 20-30 движений в минуту. «К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», — сказал рентгенолог.

Самое главное, что должно насторожить — это одышка, подчеркивает Малышева. Она рекомендовала немедленно госпитализироваться при появлении этого симптома.

Кроме того, Морозов и Малышева отметили, что на возможные осложнения указывает цианоз — посинение тканей. По их словам, симптомом заболевания является посинение губ и ногтей.

Ранее главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов заявил, что переход от легкой формы течения болезни к тяжелой у пациентов с COVID-19 может произойти за сутки, пишет агентство Nation News. А испанские медики обнаружили новый симптом, указывающий на коронавирус. У тех, кто перенес инфекцию в тяжелой форме, была зафиксирована крапивница. В худшем случае у больных развивался некроз тканей, передает «Царьград».