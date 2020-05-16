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Малышева назвала главные симптомы тяжелой формы коронавируса 

Ura.Ru 28 минут назад
Малышева назвала главные симптомы тяжелой формы COVID–19
Фото: РИА Новости
Повышенная температура, кашель и одышка являются главными симптомами тяжелой формы заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов и врач, телеведущая Елена Малышева в передаче «Здоровье» на «Первом канале».
Морозов уточнил, что температура может быть выше 38,5 градусов Цельсия. Он добавил, что также учащается дыхание до 20-30 движений в минуту. «К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», — сказал рентгенолог.
Самое главное, что должно насторожить — это одышка, подчеркивает Малышева. Она рекомендовала немедленно госпитализироваться при появлении этого симптома.
Кроме того, Морозов и Малышева отметили, что на возможные осложнения указывает цианоз — посинение тканей. По их словам, симптомом заболевания является посинение губ и ногтей.
Ранее главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов заявил, что переход от легкой формы течения болезни к тяжелой у пациентов с COVID-19 может произойти за сутки, пишет агентство Nation News. А испанские медики обнаружили новый симптом, указывающий на коронавирус. У тех, кто перенес инфекцию в тяжелой форме, была зафиксирована крапивница. В худшем случае у больных развивался некроз тканей, передает «Царьград».
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Общество , Елена Малышева , Сергей Морозов , Царьград ТВ , Москва
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