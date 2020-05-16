Оценена возможность заражения коронавирусом на улице

Михаил Лебедев. Вероятность того, что человек, находясь один на улице, заразится коронавирусом, отсутствует, так как вирус живет только в организме, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

"Попав в окружающую среду, вирус обречён, он разрушается и теряет инфекционную активность", — рассказал Лебедев РИА Новости.

Он пояснил, что коронавирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, причем капельный путь более вероятный, в воздухе его, как правило, нет.

"Можно себе представить, что при определённой ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек повисло и передвигается в воздухе, но в любом случае, оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту", — отметил Лебедев.

По его словам, даже если здоровый человек проходит через такое облако и глубоко вдыхает, то, скорее всего, заражения не будет, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным, чтобы вызвать какие-то проблемы. Кроме того, коронавирус, когда попадает на слизистую оболочку, сразу же сталкивается с первым барьером, так называемым тканевым иммунитетом, иногда его вполне достаточно, чтобы вирус не вызвал заболевание, пояснил эксперт.

Помимо этого, здоровый человек должен иметь предрасположенность к заболеванию, потому что может оказаться, что в данный момент у него иммунитет на высоком уровне, добавил Лебедев.

"А может быть, у него есть генетическая непредрасположенность к коронавирусной инфекции. Сейчас ученые как раз изучают возможность наличия таких людей. Их, конечно, не много, но вероятность, что они существуют, есть", — отметил эксперт.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.