Раскрыты подробности выхода Подмосковья из ограничений

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о частичном выходе Подмосковья из режима ограничений. Он раскрыл подробности снятия ряда запретов в Instagram.

Отмечается, что с 18 мая в области начнут работать промышленные предприятия, а также возобновится бюджетное, жилое и коммерческое строительство и работы на объектах ЖКХ.

«Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», — объяснил Воробьев.

По словам губернатора, положение дел в области «по-прежнему непростое».

«У нас в Подмосковье больше 25 активных очагов, количество контактных в них — более трех тысяч человек. Это очень много, вызывает тревогу и требует четкой работы от нашего здрава. Поэтому другие ограничения пока не снимаем», — подчеркнул он.

В области продолжит действовать система электронных пропусков.

«Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в дистанционном формате», — добавил Воробьев.

Он также пообещал, что все медики региона получат положенные доплаты, для контроля будет организована специальная комиссия.

Московская область находится на втором месте по распространению коронавируса. По последним данным, там зафиксировано свыше 26 тысяч случаев заражения. Скончались 262 человека, выздоровели — 2724.