Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры

Насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов) скончался от осложнений, вызванных СOVID-19, сообщила в пятницу в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Пятнадцатого мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов)", — говорится в сообщении.
По информации сайта монастыря, Игумен Ферапонт (в миру Игорь Юрьевич Апполонов) родился 4 декабря 1959 года в городе Королев Московской области. Он обучался в Московском лесотехническом институте, в 1996 году был принят в братию Троице-Сергиевой Лавры и принял монашество с именем Ферапонт — в честь преподобного Ферапонта Белозерского. В 2010 году был возведен в игумена.
"В Лавре батюшка нес различные послушания: трудился в Архиерейской гостинице, паломническом центре, в издательском отделе Лавры, а также был духовником многих богомольцев. Он был поистине смиренным и кротким монахом. За христианскую кротость его любили многие братия и паломники, а теперь его добродетель станет известна всем человекам", — говорится в сообщении на сайте монастыря.