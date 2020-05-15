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Насельник Троице-Сергиевой лавры игумен Ферапонт скончался от СOVID-19 

РИА Новости 28 минут назад
Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры
Фото: РИА Новости
Насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов) скончался от осложнений, вызванных СOVID-19, сообщила в пятницу в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"Пятнадцатого мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов)", — говорится в сообщении.
В Троице-Сергиевой лавре умер пятый насельник с коронавирусом
По информации сайта монастыря, Игумен Ферапонт (в миру Игорь Юрьевич Апполонов) родился 4 декабря 1959 года в городе Королев Московской области. Он обучался в Московском лесотехническом институте, в 1996 году был принят в братию Троице-Сергиевой Лавры и принял монашество с именем Ферапонт — в честь преподобного Ферапонта Белозерского. В 2010 году был возведен в игумена.
"В Лавре батюшка нес различные послушания: трудился в Архиерейской гостинице, паломническом центре, в издательском отделе Лавры, а также был духовником многих богомольцев. Он был поистине смиренным и кротким монахом. За христианскую кротость его любили многие братия и паломники, а теперь его добродетель станет известна всем человекам", — говорится в сообщении на сайте монастыря.
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