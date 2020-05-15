Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры

Насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов) скончался от осложнений, вызванных СOVID-19, сообщила в пятницу в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Пятнадцатого мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Ферапонт (Апполонов)", — говорится в сообщении.

По информации сайта монастыря, Игумен Ферапонт (в миру Игорь Юрьевич Апполонов) родился 4 декабря 1959 года в городе Королев Московской области. Он обучался в Московском лесотехническом институте, в 1996 году был принят в братию Троице-Сергиевой Лавры и принял монашество с именем Ферапонт — в честь преподобного Ферапонта Белозерского. В 2010 году был возведен в игумена.