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Россиянам назвали самые востребованные профессии будущего 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы самые востребованные профессии будущего
Фото: ТАСС
В будущем после пандемии коронавируса наиболее востребованными в России окажутся профессии, связанные с наукой и технологиями. Об этом рассказала РИА Новости вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Марина Ракова.
«Направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например, инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие», — отметила она.
Кроме того, по словам Раковой, в числе самых актуальных окажется профессия учителя. Она подчеркнула, что машина никогда не заменит представителей этой специальности.
По данным сервисов YouDo и Avito, благодаря пандемии коронавируса россияне начнут зарабатывать по-новому, предлагая свои услуги клиентам в том числе в удаленном режиме. Так, в России уже появились профессии онлайн-нянь и мастеров по ремонту техники, консультирующих клиентов удаленно. Услуги онлайн-няни, которая будет заниматься с ребенком по видеосвязи, обойдутся в сумму от 250 до 750 рублей в час. Дистанционная консультация по ремонту неисправной техники будет стоить в среднем от 700 до 1000 рублей.
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Общество , Марина Ракова , Сбербанк России , РИА Новости
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