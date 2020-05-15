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В России поручили заводить уголовные дела при невыплате надбавок медикам 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
За невыплаты медикам накажут уголовно
Фото: РИА Новости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил при наличии на то оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела в случае невыплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, положенных надбавок. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также отмечается, что в ряде регионов СК уже проводит проверки по факту невыплат или неполных выплат компенсаций. Так, к проверкам приступили следователи из Кабардино-Балкарской республике, Кемеровской, Орловской и Новгородской областей. В рамках работы следственных органов будут установлены суммы задолженностей, а также выявлены нарушения прав медработников.
Ранее сообщалось, что персоналу, работающему с инфицированными COVID-19 пациентами, будут установлены ежемесячные надбавки. Так, врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей, а врачи в стационарах — по 80 тысяч рублей. Среднему и младшему медперсоналу выделят от 25 до 50 тысяч рублей в месяц.
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Общество , Александр Бастрыкин , СКР
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